الاتحاد الإنجليزي يصدم توتنهام بشأن سون 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

رفض الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم إستأناف توتنهام عن البطاقة الحمراء التي حصل عليها نجم الفريق سون بعد إعتدائه علي مدافع تشيلسي رودريجر وحصوله علي البطاقة الحمراء مباشرة بعد العودة إلي الڤار .



وأعلن الإتحاد الإنجليزي عقب مباراة الديربي بين تشيلسي وتوتنهام إيقاق الكوري سون لثلاث مباريات وهو الأمر الذي يضع مورينيو في صعوبة كبيرة خاصة وأن سون هو نجمه الأول في الفريق .

وينتظر توتنهام مباراة سهلة نسبياً ضد برايتون في الأسبوع التاسع عشر ضمن منافسات الدوري الأنجليزي الممتاز "البريمرليج"