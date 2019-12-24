شكرا لقرائتكم المنصورة يفوز على مالية كفر الزيات بثنائية نظيفة في القسم الثاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وارتفع رصيد المنصورة الى النقطة 13 في المركز العاشر، حيث فاز في 3 مباريات وخسر مثلها وتعادل في 4 مباريات، بينما توقف رصيد مالية كفر الزيات عند النقطة 4 في المركز الحادي عشر.

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