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بلدية المحلة يحقق فوزاً صعباً على دكرنس في دوري القسم الثاني

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جدة - عمرو شويل حقق فريق بلدية المحلة، بقيادة المدير الفني رضا عبدالعال، فوزاً صعباً على حساب دكرنس بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مواجهات الأسبوع العاشر بالمجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية.

 

وبذلك الفوز يرفع بلدية المحلة رصيده إلى النقطة 15 في المركز الخامس بعد أن لعب 10 مباريات فاز في 4 مباريات وتعادل في 3 وخسر في مثلها، كام سجل 13 هدف بينما استقبلت شباكه نفس العدد من الأهداف.

 

وتوقف رصيد دكرنس عند النقطة 14 في المركز السابع، حيث خاض 10 مباريات فاز في 4 مباريات وخسر في مثلها وتعادل في مباراتين.

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وكان رضا عبد العال، المدير الفني لبلدية المحلة، يدير المباراة من المدرجات بعد أن تقرر إيقافه 4 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه لما ورد منه في حق محمود عاشور حكم مباراة فريقه أمام غزل المحلة، حيث قال له خلال ديربي المحلة : "عاشور يا موكوس".

 

 

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