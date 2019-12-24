شكرا لقرائتكم بلدية المحلة يحقق فوزاً صعباً على دكرنس في دوري القسم الثاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبذلك الفوز يرفع بلدية المحلة رصيده إلى النقطة 15 في المركز الخامس بعد أن لعب 10 مباريات فاز في 4 مباريات وتعادل في 3 وخسر في مثلها، كام سجل 13 هدف بينما استقبلت شباكه نفس العدد من الأهداف.
وتوقف رصيد دكرنس عند النقطة 14 في المركز السابع، حيث خاض 10 مباريات فاز في 4 مباريات وخسر في مثلها وتعادل في مباراتين.
وكان رضا عبد العال، المدير الفني لبلدية المحلة، يدير المباراة من المدرجات بعد أن تقرر إيقافه 4 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه لما ورد منه في حق محمود عاشور حكم مباراة فريقه أمام غزل المحلة، حيث قال له خلال ديربي المحلة : "عاشور يا موكوس".
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