شكرا لقرائتكم "المعلب ملعبنا والزمالك يكسبنا" شعار مواجهات الأبيض والإنتاج الحربي في ستاد السلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف فريق الإنتاج الحربي نظيره الزمالك في تمام السابعة والنصف مساءً بإستاد السلام، ضمن مواجهات الأسبوع العاشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، وتواجه الفريقان في 18 مباراة فاز الزمالك في 12 منها، بينما انتصر الإنتاج الحربي في مباراتين، وسيطر التعادل على 4 مباريات.

وعلى أرضية استاد السلام، الذي يستضيف مباريات الإنتاج الحربي، تواجه الفريقين في 7 مباريات كان للزمالك نصيب الأسد بها، حيث فاز الفارس الأبيض في 5 مباريات، وفاز الإنتاج في مباراة واحدة، وتعادلا في مثلها.

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ويسعى المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون إلى قيادة الفارس الأبيض نحو الفوز بمباراة اليوم واستعادة الانتصارات من جديد بعد خسارة 5 نقاط في آخر مباراتين للقلعة البيضاء في الدوري بعد الهزيمة من طلائع الجيش والتعادل مع سموحة.