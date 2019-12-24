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فاركو يتعادل سلبياً مع أبو قير للأسمدة ويحافظ على صدارة المجموعة الثالثة

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جدة - عمرو شويل انتهت المباراة التي جمعت بين فريق أبو قير للأسمدة وضيفه فاركو بالتعادل السلبي، ضمن مواجهات الأسبوع العاشر من عمر الدوري الممتاز ب.

 

وحافظ فريق فاركو على صدارة المجموعة الثالثة بالقسم الثاني برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات فاز في 6 مباريات وتعادل في 4 ولم يتلق أي هزائم، بينما جاء أبو قير للأسمدة في المركز الثامن برصيد 13 نقطة، حيث

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فاز في 3 مباريات وخسر في مثلها، وتعادل في 4 مباريات.

 

 

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