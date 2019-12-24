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الرجاء المطروحي يتعادل مع دمنهور بهدف لمثله في القسم الثاني

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جدة - عمرو شويل  

ويحتل الرجاء المركز الثالث بالمجموعة الثالثة برصيد 16 نقطة حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في مثلها وخسر 3 مباريات.

 

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بينما جاء فريق ألعاب دمنهور في المركز الرابع برصيد 15 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الرجاء صاحب المركز الثالث، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في 3 وخسر مثلها.

 

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