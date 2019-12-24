شكرا لقرائتكم غزل المحلة يفوز بخماسية على بيلا في دوري القم الثاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبتلك الخماسية يحتل غزل المحلة وصافة المجموعة الثالثة برصيد 20 نقطة وبفارق نقطتين عن فاركو المتصدر برصيد 22 نقطة، حيث لعب 10 مباريات فاز في 6 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما.
بينما استمر بيلا في تذيل المجموعة ذاتها برصيد 4 نقاط، بعد ان لعب 4 مباريات تعادل 4 مباريات وخسر 6 مباريات ولم يذق طعم الفوز.
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