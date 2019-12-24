شكرا لقرائتكم غزل المحلة يفوز بخماسية على بيلا في دوري القم الثاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

غزل المحلة فوزاً كبيراً على فريق بيلا بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن مواجهات الأسبوع العاشر من عمر جدة - عمرو شويل حقق فريقفوزاً كبيراً على فريقبخماسية نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن مواجهات الأسبوع العاشر من عمر الدوري المصري القسم الثاني. وبتلك الخماسية يحتل غزل المحلة وصافة المجموعة الثالثة برصيد 20 نقطة وبفارق نقطتين عن فاركو المتصدر برصيد 22 نقطة، حيث لعب 10 مباريات فاز في 6 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما. Advertisements بينما استمر بيلا في تذيل المجموعة ذاتها برصيد 4 نقاط، بعد ان لعب 4 مباريات تعادل 4 مباريات وخسر 6 مباريات ولم يذق طعم الفوز.

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