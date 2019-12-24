شكرا لقرائتكم جمهورية شبين يتعادل سلبياً أمام النصر في الدوري الممتاز ب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهت المباراة التي جمعت بين فريقي جمهورية شبين والنصر بالتعادل السلبي على ملعب الأول، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من عمر الدوري المصري الدرجة الثانية بالمجموعة القاهرة والقناة.

وارتفع رصيد أصحاب الأرض إلى النقطة 14 في المركز الرابع، بعد أن لعب 9 مباريات فاز في 3 مباريات وتعادل في 5 وخسر مباراة واحدة.

كما رفع النصر رصيده الى النقطة 11 في المركز الثامن، حيث لعب 9 مباريات فاز في 3 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر 4 مباريات.