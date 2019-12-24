شكرا لقرائتكم جمهورية شبين يتعادل سلبياً أمام النصر في الدوري الممتاز ب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وارتفع رصيد أصحاب الأرض إلى النقطة 14 في المركز الرابع، بعد أن لعب 9 مباريات فاز في 3 مباريات وتعادل في 5 وخسر مباراة واحدة.
كما رفع النصر رصيده الى النقطة 11 في المركز الثامن، حيث لعب 9 مباريات فاز في 3 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر 4 مباريات.
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