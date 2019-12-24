شكرا لقرائتكم الحمام يفوز على الأوليمبي بثنائية نظيفة في القسم الثاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وارتفع رصيد الحمام الى النقطة 14 في المركز السادس، حيث فاز في 4 مباريات وخسر مثلها وتعادل في مباراتين، بينما توقف رصيد الأوليمبي عند النقطة 11 في المركز العاشر.
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