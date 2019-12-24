شكرا لقرائتكم الحمام يفوز على الأوليمبي بثنائية نظيفة في القسم الثاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق الحمام فوزاً مهما على الأوليمبي بهدفين نظيفين ضمن مواجهات الأسبوع العاشر من عمر مسابقة الدوري المصري الدرجة الثانية بالمجموعة الثالثة. وارتفع رصيد الحمام الى النقطة 14 في المركز السادس، حيث فاز في 4 مباريات وخسر مثلها وتعادل في مباراتين، بينما توقف رصيد الأوليمبي عند النقطة 11 في المركز العاشر.

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