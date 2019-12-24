شكرا لقرائتكم عبدالعزيز الفيصل يعتمد تأسيس 5 اتحادات رياضية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصدر الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، يوم الثلاثاء، قراراً بتأسيس 5 اتحادات رياضية.

وتقرر تأسيس الاتحاد السعودي للإنقاذ والسلامة وتعيين علي بن صالح بن عون آل زائد الغامدي رئيساً للاتحاد، وتعديل مسمى الاتحاد السعودي لكرة القاعدة ليكون الاتحاد السعودي لكرة القاعدة والكرة الناعمة وتعيين نايف بن محمد بن عبدالمحسن بن حميد رئيساً.

بالإضافة إلى تعيين محمد بن منديل بن محمد المنديل رئيساً للاتحاد السعودي للهوكي، وتعيين يزيد بن فهد بن عبدالرحمن الرشيد رئيساً للاتحاد السعودي للاكروس، على أن يتولى علي بن مصباح بن بكر الدجاني رئاسة الاتحاد السعودي للركبي.