الوحدة الإماراتي يتعاقد مع لاعب العين السابق

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي الوحدة الإماراتي يوم الثلاثاء ضم لاعب خط الوسط الكوري الجنوبي لي ميونغ جوو، لاعب العين السابق، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة. وذكر النادي عبر حسابه الرسمي بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "توتير": تعاقدت شركة نادي الوحدة لكرة القدم مع لاعب الوسط الكوري الجنوبي لي ميونغ جوو (29 عاما) لمدة موسمين ونصف الموسم حتى صيف 2022. Advertisements وأضاف: ويتمنى مجلس إدارة نادي الوحدة الرياضي الثقافي التوفيق والنجاح للاعب مع النادي. ويسعى الوحدة لتعزيز صفوف فريقه خلال سوق الانتقالات الشتوية أملا في تطوير نتائج الفريق في الفترة المتبقية من الموسم والمضي قدما على الساحة الآسيوية. ويحتل الوحدة المركز السادس في دوري الخليج العربي الإماراتي، بعد عشر مراحل من بداية المسابقة، حيث حقق أربعة انتصارات مقابل أربع هزائم وتعادلين، كما يتأهب الفريق للمنافسة في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

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