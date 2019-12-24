شكرا لقرائتكم تشامبرلين يغيب عن مباراتي ليفربول في 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي لكرة القدم يوم الثلاثاء أن الفريق سيفتقد جهود اللاعب أليكس أوكسليد تشامبرلين في مباراتيه المتبقيتين خلال عام 2019، بسبب الإصابة.

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الثلاثاء للحديث عن مباراة الفريق أمام ليستر سيتي يوم الخميس: أليكس أوكسليد تشامبرلين سيغيب عن مباراتينا الأخيرتين في 2019 بسبب إصابة في أربطة الكاحل.

ويستعد ليفربول لمواجهة ليستر سيتي ضمن منافسات المرحلة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تقام منافساتها تزامنا مع الاحتفال بفتح صناديق هدايا الكريسماس "بوكسينغ داي"، وسيغيب تشامبرلين بذلك عن مواجهة ليستر وكذلك مواجهة وولفرهامبتون المقررة يوم الأحد المقبل في المرحلة العشرين من الدوري.

ويحتل ليفربول، بطل أوروبا والمتوج مساء السبت بلقب كأس العالم للأندية 2019 صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة وبفارق عشر نقاط أمام أقرب منافسيه ليستر سيتي صاحب المركز الثاني.