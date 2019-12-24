شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. نادى مصر يتقدم بهدف "الشيخ" على المقاصة فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة نادى مصر ومصر المقاصة، التى تجمعهما حاليًا على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وانتهت بتقدم نادي مصر بهدف دون رد.

وأحرز أحمد الشيخ لاعب نادي مصر هدف التقدم لفريقه فى الدقيقة 40 من ضربة جزاء.

ويحتل نادى مصر المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى 4 مباريات وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 3 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف، فيما يحتل المقاصة المركز الثانى عشر برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى مثلهم وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 14 هدفًا.