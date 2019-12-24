شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أحمد الشيخ يحرز هدف تقدم نادى مصر على المقاصة من ضربة جزاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز أحمد الشيخ لاعب نادى مصر هدف التقدم لفريقه أمام مصر المقاصة من ضربة جزاء فى الدقيقة 40 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.
ويحتل نادى مصر المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى 4 مباريات وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 3 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف، فيما يحتل المقاصة المركز الثانى عشر برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى مثلهم وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 14 هدفًا.
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