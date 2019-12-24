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سوبر كورة يكشف موعد عودة الخطيب لحسم ملفات الأهلي المعلقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكشف "سوبر كورة"، عن موعد عودة محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، للقاهرة قادمًا من فرنسا حيث يتواجد هناك حاليًا في رحلة علاجية بدأت منذ أسبوع تقريبًا.

 

وخاض محمود الخطيب فى العاصمة الفرنسية باريس على مدار الأيام الماضية برنامج العلاج الطبيعي بأحد المراكز الطبية المتخصصة للتخلص من آلام الظهر التي تنتابه بين الحين والآخر.

 

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يأتى ذلك بناءً على الفحوصات الطبية التي خضع لها رئيس الأهلي في باريس قبل ثلاثة أسابيع بمعرفة أحد أكبر الأطباء وأجرى أشعة حديثة من نوعها في العالم أثبتت حاجته إلى استخدام حذاء بمواصفات خاصة وتنفيذ برنامج علاج طبيعى وفقة لرؤية الطبيب المعالج.

 

وتنتظر العديد من الملفات المعلقة داخل الأهلي عودة محمود الخطيب، أبرزها تحديد اللاعبين الراحلين والصفقة الأفريقية المنتظر إبرامها فى يناير المقبل.

 

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