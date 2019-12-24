شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكاراتيه التقليدى: نهدى ميداليات بطولة البرازيل للرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رامى مكاوى، رئيس اتحاد الكاراتيه التقليدى، أن الاتحاد الذى حققته مصر فى بطولة العالم التى أقيمت بالبرازيل وحقق خلالها المنتخب ذهبية وبرونزية عن طريق رامى عبد الفتاح بالإضافة لقب أفضل حكم بالعالم والتى حصل عليها ابراهيم حسن المصرى لم يحدث من قبل.

وقال مكاوى إنه أهدى إنجازات مصر فى البطولة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى ظل اهتمامه بالرياضة والرياضيين وحرصه الدائم على تقدير وتشجيع الأبطال.

وأضاف مكاوى أن اللاعب رامى عبد الفتاح أهدى الميداليات إلى رئيس الجمهورية وكذلك الحكم إبراهيم المصرى قام بإهداء ما حققوه للرئيس أيضًا.



ابطال الكاراتيه التقليدي بعد اسقبالهم



ابطال مصر

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استقبال ابطال الكاراتيه التقليدي



استقبال بعثة الكاراتيه



بعثة الكارتيه التقليدي



علم مصر على منصة التتويج فى بطولة الكاراتيه التقليدي