شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر تفسير عقوبة سيد عبد الحفيظ من لائحة الانضباط باتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر مسئول باتحاد الكرة أن معنى كلمة توبيخ طبقًا للوائح اتحاد الكرة هو خطاب رسمى موجه إلى مرتكب المخالفة يفيد بعدم قبول مخالفة القاعدة الانضباطية والتحذير بفرض عقوبة حالة تكرار المخالفة.

كانت لجنة الانضباط باتحاد الكرة اتخذت عدة قرارات ضد تجاوزات مسئولي الأندية، وأبرزها توبيخسيد عبد الحفيظ لما بدر منه من انتقادات ضد التحكيم وتحذيره بفرض عقوبة في حالة تكرار ذلك، بالإضافة إلى منع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أي نشاط رياضي متعلق بكرة القدم لمدة ثلاث مباريات وغرامة 100 ألف جنيه لما بدر منه من تصريحات مسيئة ضد رئيس لجنة الحكام وحكم مباراة فريقه أمام سموحة.