اخبار الرياضه

ننشر تفسير عقوبة سيد عبد الحفيظ من لائحة الانضباط باتحاد الكرة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر تفسير عقوبة سيد عبد الحفيظ من لائحة الانضباط باتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر مسئول باتحاد الكرة أن معنى كلمة توبيخ طبقًا للوائح اتحاد الكرة هو خطاب رسمى موجه إلى مرتكب المخالفة يفيد بعدم قبول مخالفة القاعدة الانضباطية والتحذير بفرض عقوبة حالة تكرار المخالفة.

كانت لجنة الانضباط باتحاد الكرة اتخذت عدة قرارات ضد تجاوزات مسئولي الأندية، وأبرزها توبيخسيد عبد الحفيظ  لما بدر منه من انتقادات ضد التحكيم وتحذيره بفرض عقوبة في حالة تكرار ذلك، بالإضافة إلى منع  مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أي نشاط رياضي متعلق بكرة القدم لمدة ثلاث مباريات وغرامة 100 ألف جنيه لما بدر منه من تصريحات مسيئة ضد رئيس لجنة الحكام وحكم مباراة فريقه أمام سموحة.


معنى كلمة التوبيخ

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ننشر تفسير عقوبة سيد عبد الحفيظ من لائحة الانضباط باتحاد الكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا