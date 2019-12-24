عزف النشيد الوطنى لمصر والإمارات فى المؤتمر الصحفي لماراثون زايد الخيرى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد المؤتمر الصحفى الذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة لإعلان تفاصيل ماراثون زايد الخيرى عزف النشيد الوطنى المصرى والإماراتى فى افتتاح المؤتمر ، ويشهد المؤتمر حضور قيادات وزارة الشباب والرياضة النصرية والإماراتية.

كانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت تخصيص دخل النسخة السادسة من ماراثون زايد الخيري الذي تستضيفه مدينة السويس هذا العام لصالح المعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة، وذلك في إطار حرص الوزارة على المساهمة في تخفيف الآثار التي خلفها العمل الإرهابي الغاشم والذي نتج عنه تلفيات وأضرار بأحد أهم الصروح الطبية العملاقة بمصر، وتأكيدًا من وزارة الشباب والرياضة على الدور المجتمعي للرياضة.

من جانبه ، قال محمد هلال الكعبى رئيس اللجنة المنظمة العليا لماراثون زايد الخيرى أن النسخة الجديدة تقام فى مصر للعام السادس على التوالي من أجل الخير والمساعدة فى تقديم يد العون لصرح طبى كبير ومهم كما اعتدنا فى النسخ الماضية.

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وأضاف أن الماراثون فكرة أطلقها سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لتساهم الرياضة فى عمل الخير حيث يمتلك الماراثون نهر عطاء متواصل لا يتوقف ومرتبط باسم زايد الرجل الذى أحب مصر واحبته ، مُبينا أن الإمارات ومصر تحملا راية الخير والمحبة العالم وهو ما يفرضه تاريخ الدولتين والعلاقات النموذجية بينهما.