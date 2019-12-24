شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل فاركو وفوز المحلة والبلدية والحمام بالجولة العاشرة للقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حافظ فريق فاركو بقيادة أحمد عاشور على تصدره لقمة المجموعة الثالثة بالقسم الثانى بعد تعادله خارج ملعبه سلبيًا مع أبو قير للأسمدة ليرفع رصيده إلى 22 نقطة، بينما تجمد ارتفع رصيد أبو قير للأسمدة إلى 13 نقطة فى المركز الثانى.

كما واصل غزل المحلة نتائجه الجيدة محققًا الفوز بخماسية نظيفة على بيلا ليستمر فى المركز الثانى للمجموعة برصيد 20 نقطة، كما حقق بلدية المحلة فوزًا صعبًا على دكرنس بهدف مقابل لا شىء رافعًا رصيده إلى 15 نقطة فى المركز الخامس، كما تعادل الرجاء المطروحى ودمنهور إيجابيًا بهدف لمثله، بينما حقق المنصورة فوزًا مهمًا على مالية كفر الزيات بهدفين مقابل لا شىء، بينما نجح الحمام بقيادة مجدى طلبه فى تحقيق الفوز على الأولمبى بهدفين مقابل هدف.

وفى ختام مباريات الجولة التاسعة للمجموعة الثانية التى تضم أندية القاهرة والقناة تعادل جمهورية شبين والنصر سلبيًا ليرتفع رصيد أصحاب الأرض إلى 14 نقطة، بينما رفع النصر رصيده إلى 10 نقاط.