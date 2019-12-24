شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف رسالة وليد أزارو لحمدى فتحى بعد مباراة الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر نجم النادى الأهلى المصاب حمدى فتحى، فى مباراة فريقه أمس، ضد الاتحاد السكندرى، حيث حرص على التواجد بين زملائه مستندًا على عكاز، بسبب إصابته فى غضروف الركبة، حيث أجرى جراحة ناجحة فى ألمانيا ومن المقرر أن يعود لتدريبات الفريق بعد انتهاء علاجه خلال الشهور القليلة المقبلة.

وليد أزارو حرص على توجيه رسالة إلى حمدى فتحى، حيث ظهرا سويًا على مقاعد بدلاء الأهلى قبل المباراة، حيث كان وليد أزارو وأحمد فتحى على مقاعد البدلاء، وعلق وليد أزارو على الصورة التى جمعته بحمدى فتحى وأحمد فتحى قائلا: "مفتقدك يا أخى"



وليد ازارو على انستجرام

الأهلى فاز على الاتحاد بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء، سجل أهداف المباراة كل من أحمد الشيخ في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ومحمد مجدي قفشة (54)، وليد أزارو (66)، وعلي معلول (74) من عمر المباراة.

وتأكد غياب أيمن أشرف مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة فريقه المقبلة أمام مصر المقاصة بسبب الإيقاف.