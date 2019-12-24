شكرا لقرائتكم خبر عن الترجي يقلب الطاولة على النجم الرياضي بالملتوي ويفوز بهدفين مقابل هدف والان مع التفاصيل

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 انتهت منذ قليل أحداث اللقاء الذي جمع بين فريقي، الترجي والنجم الرياضي بالمتلوي، ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر من بطولة الدوري التونسي، بفوز الترجي بهدفين مقابل هدف.

سجل ياسين مجدي، هدف التقدم لمصلحة النجم الرياضي بالمتلوي، في الدقيقة 31 من الشوط الأول. Advertisements وفي الدقيقة 69 من الشوط الثاني، استطاع أنيس البدري من إحراز هدف التعادل للترجي. وقبل نهاية اللقاء بلحظات، تمكن أنيس البدري من إضافة الهدف الثاني للترجي. وبهذه النتيجة يبقى رصيد النجم الرياضي بالمتلوي عند 9 نقاط يحتل بها المركز الثالث عشر، في حين يرتفع الترجي إلى المركز السابع برصيد 19 نقطة.

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