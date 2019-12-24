ريمونتادا | النصر يقلب الطاولة على ضمك ويتأهل لـ ربع نهائي كأس خادم الحرمين 

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

النصر

حقق فريق النصر ريمونتادا قوية أمام ضمك في دور ثمن نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 4-2 ليتأهل العالمي إلى دور ربع النهائي ويمنع مفاجأة كادت أن تطيح بالأصفر.



مفاجأة ضمك عنوان شوط المباراة الأول

بدأ المدرب روي فيتوريا، المدير الفني لفريق النصر السعودي تشكيل فريقه الذي خاض مواجهة ضمك اليوم الثلاثاء في الدور ثمن النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين كالتالي :_

في حراسة المرمى: براد جونز

خط الدفاع: سلطان الغانم – مايكون – عبد الله مادو – عبد الرحمن العبيد

خط الوسط الدفاعي: بيتروس – عبد الله الخيبري

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خط الوسط الهجومي: نور الدين أمرابط – جوليانو – أحمد موسى

في الهجوم: عبد الرزاق حمدالله.

افتتح مازن أبو شرارة أهداف اللقاء عند الدقيقة 37 بعد استغلاله خطأ دفاعي فادح لـ عبدالله مادو ليجسل أولى الأهداف قبل أن يعود الاعب ذاته ليضاعف النتيجة لـ ضمك عند الدقيقة 44 ليشغل اللقاء قبل نهاية الشوط الأول.

النصر يقلص الفارق في أواخر الشوط الأول

وأبي فريق النصر أن يخرج مهزوما بثنائية نظيفة حيث جاء التقليص سريعاً عن طريق نجمه الأول المغربي عبدالرزاق حمدالله بعد تصديه لركلة جزاء نفذها ببراعة في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع من شوط المباراة الأول لينتهي النصف الأول بتقدم ضمك 2-1.

الإثارة عنوان الشوط الثاني وريمونتادا النصر تؤكد الصعود

شهد الشوط الثاني إثارة كبيرة داخل المستطيل الأخضر حيث طُرد مهند النجعي لاعل ضمك عند الدقيقة 67 ليلعب الفريق بعشرة لاعبين النقص الذي استغله الروماني روي فيتوريا من خلال تبديلات الشوط الثاني التي أسفرت عن قلب المباراة رأساً على عقب .

النصر يعود من بعيد ويتأهل لدور ربع نهائي كأس خادم الحرمين

عاد النصر في الشوط الثاني عن طريق هاتريك النجم المغربي الذي سجل هدفين عند الدقيقتين 83,84 ليعيد الكفة للعالمي الذي تفوق تماماً في النصف الثاني ، حيث اختتم الشهراني أهداف الأصفر عند الدقيقة 76 ليؤكد الفارق الفني بين الفريقين ويحسم صعود أبناء المدرب روي فيتوريا إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.