كلوب للاعبي ليفربول: فاردي من أفضل 3 مهاجمين في إنجلترا

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

حذر الألماني ورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، لاعبي الريدز من مباراة ليستر سيتي المقبلة.



ويستعد ليفربول لمواجهة ليستر سيتي، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وتقام المباراة على ملعب "كينج باور"، يوم الخمس المقبل.

وتحدث كلوب خلال تصريحاتة في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قائلا:" يمتلك ليستر سيتي خبرات أوروبية، ومواجهتهم صعبة للغاية".

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وتابع:" يمتلك ليستر سيتي لاعبين رائعين مثل جيمي فاردي، الذي اعتبره من أفضل 3 مهاجمين في إنجلترا".

وواصل:" علينا إيقافه، ومنع وصول الكرة إلى قدميه".

وأضاف:" رودجرز يقدم نتائج جيدة مع ليستر، ونجح في إظهار قوتهم هذا الموسم".

واختتم المدرب الألماني المخضرم:" علينا أن نقاتل في كل مباراة، ولا نرحم أحدًا".