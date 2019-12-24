الامارات | 4 دقائق تكفي شباب الأهلي للفوز على النصر

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 دقائق تكفي شباب الأهلي للفوز على النصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز شباب الأهلي هدفين في أربع دقائق، ليحقق الفوز على النصر بهدفين مقابل هدف، على استاد الوصل في زعبيل، ويتأهل "فرسان دبي" إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة.

وشهدت المباراة أداءً قوياً من الفريقين في الشوط الثاني، إذ حسم شباب الأهلي اللقاء بإحرازه هدفين عن طريق ليوناردو دي سوزا (54) ومحمد مرزوق (58)، بينما لم يكن الهدف الذي أحرز ألفارو نيغريدو كافياً لعودة النصر في اللقاء.