الامارات | إيقاف حكم مغربي مدى الحياة لارتكابه "أخطاء جسيمة"

شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف حكم مغربي مدى الحياة لارتكابه "أخطاء جسيمة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم إيقاف الحكم الدولي هشام التيازي لارتكابه "أخطاء جسيمة" خلال مباراة في المرحلة العاشرة من الدوري المحلي في عطلة نهاية الأسبوع، وقيامه باحتساب أربع ركلات جزاء.

وأورد الاتحاد في بيان انه بعد أداء الحكم "والأخطاء الجسيمة التي وقع فيها والتي أثرت على نتيجة المباراة" التي أقيمت السبت بين أولمبيك خريبكة ويوسفية برشيد ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى، "فقد تقرر وضع حد نهائي لخدمات الحكم هشام التيازي على مستوى الممارسة التحكيمية".

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واحتسب الحكم البالغ من العمر 44 عاما، خلال المباراة التي انتهت بفوز أولمبيك خريبكة على يوسفية برشيد 4-1، أربع ركلات جزاء مشكوك بصحتها بشكل كبير، سجل من خلالها رضى هجهوج "هاتريك" لصالح خريبكة، بينما جاء منها الهدف الوحيد ليوسفية برشيد عبر زكرياء فاتي.

ويحتل أولمبيك خريبكة المركز الحادي عشر في ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط من تسع مباريات، بفارق عشر نقاط عن المتصدر نهضة بركان (خاض ثماني مباريات)، بينما يقبع يوسفية برشيد في المركز الخامس عشر ما قبل الأخير برصيد سبع نقاط من ثماني مباريات.