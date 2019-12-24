شكرا لقرائتكم خبر عن «لامبارد» يعلن استيائه من التشكيك في نزاهة «روديجر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كتبت - سلمى الموجي

عبر فرانك لامبارد مدرب تشيلسي عن استياءه بسبب اتهام جوزيه مورينيو، مدرب توتنام، للاعب البلوز أنطونيو روديجر بالمبالغة في رد فعله أثناء واقعة طرد سون هيونج-مين في الكرة المشتركة بينهما، خلال المباراة التي أقيمت الأحد الماضي على ملعب توتنهام وانتهت بهدفين مقابل لا شيء للضيوف.

Advertisements

وقال «لامبارد» للصحفيين، أثناء المؤتمر الصحفي لمباراة ساوثهامبتون، الذي أقيم صباح اليوم: «حين يضطر روديجر للكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي عقب المباراة عن شيئًا نعلم أنه مشكلة كبيرة (واقعة الهتافات العنصرية ضده)، أن يتم التشكيك في نزاهته في هذا التوقيت لهو أمر مخيب بالتأكيد، لأن أعتقد أنه حول العالم، ومما سمعت من تحليلات عقب المباراة كانت واقعة سون تستحق البطاقة الحمراء».

وأضاف: «أرى أن سون كان يستحق البطاقة الحمراء، الأمر لم يكن خطيرًا ولكنة كان متعمدًا يستحق بطاقة حمراء، وأخذ حكم الفيديو وقتة حتى لا يتم التشكيك حول صحتها خاصة وأن الحكم لم يراها، لذلك لم أشكك في نزاهة لاعبي في هذا الشأن».

وأكد على مشاهدتة لما كتبه «روديجر» على مواقع التواصل الاجتماعي تجاه ما تعرض له من هتافات عنصرية، وقال إنه «نابع من القلب ومن الواضح أنه شئ يشعر به بشدة، وأرغب أن يعرف جميع اللاعبون أنني أقف معهم في أي موقف مثل هذا، وكان لدينا موقف مماثل مع تامي (أبراهام) وكنت حازمًا جدًا حول هذا الموضوع ودعمته كثيرًا وراء الكواليس، وسأجري محادثة مع روديجر حتى يعلم أني أدافع عنه دائمًا، وجميع اللاعبين في هذه المواقف.

ويستعد تشيلسي لمواجهة ساوثامبتون، الخميس، ضمن منافسات الأسبوع الـ 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.