شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى: قرار الانضباط والعدم سواء ولا يجرؤ أحد على إيقافي.. وانتظروني في مباراة الإنتاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، النار على اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة ولجنة الانضباط ووصف قرارها، الصادر اليوم، بشأن تجميد نشاطه الكروي 3 مباريات، بأنه والعدم سواء.

وقال «منصور»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إنه كان يعتزم عدم حضور مباراة الزمالك والإنتاج الحربي، اليوم، لظروف خاصة، مضيفًا: «لكن بعد هذا القرار فأنا أطالب الجميع بانتظاري اليوم في الاستاد ومتابعة المباراة وأتحدى أن يستطيع أحد أو يجرؤ على إيقافي، خصوصًا أن هذا القرار مخالف للقانون والدستور ويمنع مواطنًا مصريًا وعضو برلمان مصر من ممارسة حقوقه المشروعة».

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وأكد رئيس الزمالك أن «مثل هذه القرارات لن تمر مرور الكرام»، موضحًا أنه سبق أن حصل على حكم من المحكمة الإدارية العليا من قبل بعدم شرعية وقانونية مثل هذه القرارات التي وصفها بأنها والعدم سواء.

وتابع «منصور» أنه لن يصمت ولن يسكت على أي أخطاء تحكيمية سواء لفريقه أو لأي نادٍ آخر، مضيفًا: «خصوصًا أن الجميع تابع المجاملات الفجة للأهلي في مباراته أمس أمام الاتحاد السكندري وتعمد الحكم التغاضي عن احتساب هدف صحيح للاتحاد واحتساب هدف غير صحيح للأهلي من تسلل واضح بنسبة 100% واعتراف جميع محللي التحكيم، ورغم كل ذلك نتلقى تهديدات من لجنة غير معترف بها بإيقاف رؤساء أندية رغم أنهم لا يملكون هذه السلطة».

واختتم رئيس الزمالك تصريحاته بالتأكيد على وقوع لجنة الانضباط واتحاد الكرة في مأزق قانوني، حسب تعبيره، بعد اتخاذهم عقوبة ضده رغم تمتعه بحصانة البرلمان المصري.