شكرا لقرائتكم خبر عن «كلوب» يتحدث عن «فاردي الاستثنائي» قبل مواجهة ليستر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثنى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، على هداف ليستر سيتي جيمي فاردي، قبل مواجهة الفريقين، الخميس، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وقال «كلوب»، حسب «فوكس سبورتس»: «هو مهاجم استثنائي، منذ أتيت إلى إنجلترا وهو ربما بين أفضل ثلاثة مهاجمين».

وأضاف: «هو دائمًا يسجل، من الصعب الدفاع أمامه، دائمًا كتفه بكتفك ويركض في ظهرك ويلعب على خط التسلل، هو حقًا حقًا خطير».

وتابع مدرب ليفربول: «في كرة القدم كل ما يمكنك أن تفعله هو أن تحاول أن تمنع وصول تمريرات كثيرة إليه بقدر الإمكان، هذا ما سنحاول فعله، ورغم ذلك، فليستر ليس فقط جيمي فاردي، بريندان رودجرز (المدير الفني للثعالب) قام بعمل رائع هناك، هم فريق من المستوى العالي، وجودتهم استثنائية».