شكرا لقرائتكم طنطا ضد أسوان.. التعادل الإيجابي 2/2 يحسم المباراة المثيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حسم التعادل الايجابي بهدفين لكل منهما المباراة المثيرة بين فريقى طنطا ومضيفه أسوان ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز. تقدم فريق أسوان فى البداية عن طريق اللاعب محمد الصباحي حيث أحرز الهدف الاول من ضربة ثابتة فى الدقيقة 37 من عمر الشوط لاول مباشرة على مرمى طنطا حيث سكنت شباك أبناء السيد البدوي . وأنهى فريق أسوان الضيف الشوط الاول متقدما على نظيره طنطا بهدف نظيف ، أحرزه اللاعب محمد الصباحي ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري. Advertisements ثم عدل محمد ماجد أونش لاعب فريق طنطا النتيجة لفريقه بعدما أحرز هدف التعادل فى الدقيقة 55 من عمر المباراة فى شباك أسوان لتصبح النتيجة 1/1 ليعود من بعدها مرة أخري محمد الصباحي نجم أسوان ليتقدم لفريقه فى الدقيقة 60 من عمر المباراة فى شباك طنطا بعد 5 دقائق فقط من تعادل ابناء السيد البدوى لتصبح النتيجة 2/1. وتمكن عبد الرحمن الدح من العودة بالنتيجة لفريقه طنطا الى التعادل الايجابي 2/2 مع نظيره اسوان بعدما احرز الهدف الثانى من ضربة جزاء.

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