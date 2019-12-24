شكرا لقرائتكم رئيس لجنة الإنضباط باتحاد الكرة يوضح حقيقة "توبيخ" سيد عبدالحفيظ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح المستشار سيد البندارى رئيس لجنة الإنضباط باتحاد الكرة، المقصود بمصطلح "توبيخ" فى العقوبة الموقعة على سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى. وقال البندارى لـ"الخليج 365" إن لفظ توبيخ موجود فى اللائحة الخاصة بلجنة الإنضباط ويعنى "إنذار" أو لفت نظر منعا لتكرار السلوك، وفى حالة التكرار سيتم توقيع عقوبة سواء بالإيقاف أو غرامة مالية. تابع البندارى أن العقوبة تم اتخاذها بعد المذكرة المقدمة من اتحاد الكرة ضد سيد عبد الحفيظ بعد تصريحاته بشأن الحكام، والاطلاع على الفيديو والتأكد من انتقاد عبد الحفيظ للحكام. كانت لجنة الانضباط قررت ما يلى: - توبيخ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي لما بدر منه من انتقادات ضد التحكيم وتحذيره بفرض عقوبة في حالة تكرار ذلك. Advertisements - منع السيد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أي نشاط رياضي متعلق بكرة القدم لمدة ثلاث مباريات وغرامة 100 ألف جنيه لما بدر منه من تصريحات مسيئة ضد رئيس لجنة الحكام وحكم مباراة فريقه أمام سموحة. - إيقاف رضا عبد العال المدير الفني لبلدية المحلة 4 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه لما ورد منه في حق حكم مباراة فريقه أمام غزل المحلة. - إيقاف مصطفى محمد يوسف نايل المدير الإداري لفريق شركة أسيوط لتكرير البترول 10 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه لما بدر منه في حق حكم مباراة فريقه أمام الفيوم. - ايقاف مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق أسوان مباراتين لما بدر منه من تصريحات مسيئة ضد لجنة الحكام. - ايقاف علاء الدين مصطفى سالم مدلك فريق المصري 4 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه لما بدر منه في حق حكم مباراة فريقه أمام بيراميدز. - منع السيد فرج عامر رئيس نادي سموحة من المشاركة في أي نشاط رياضي يتعلق بكرة القدم مباراة واحدة وغرامة 50 ألف جنيه لما بدر منه من تصريحات تسئ لطاقم الحكام الذي أدار مباراة فريقه أمام أسوان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس لجنة الإنضباط باتحاد الكرة يوضح حقيقة "توبيخ" سيد عبدالحفيظ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.