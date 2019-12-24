شكرا لقرائتكم صلاح عاشور يقود هجوم المقاصة أمام اف سى مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجاء تشكيل المقاصة كالتالي: حراسة المرمى : محمود حمدى
الدفاع : حسنى فتحى –عاصم سعيد - أحمد ياسين - محمد كنارية
خط الوسط : مصطفى شبيطة –محمد دسوقى - ميدو جابر – محمد مسعد
خط الهجوم: اودوموسيس - صلاح عاشور
ويتواجد على دكة البدلاء :محمد كوكو – أحمد مودى –صلاح ريكو - باولن فوافى – صلاح أمين –محمد إبراهيم - عمرو مرعى
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