صلاح عاشور يقود هجوم المقاصة أمام اف سى مصر

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جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة بنادى مصر المقاصة تشكيلة فريقه لمواجهة فريق أف سى مصر في المباراة التي ستنطلق في تمام الخامسة مساء اليوم علي ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة العاشرة بالدورى . وجاء تشكيل المقاصة كالتالي: حراسة المرمى : محمود حمدى الدفاع : حسنى فتحى –عاصم سعيد - أحمد ياسين - محمد كنارية Advertisements خط الوسط : مصطفى شبيطة –محمد دسوقى - ميدو جابر – محمد مسعد خط الهجوم: اودوموسيس - صلاح عاشور ويتواجد على دكة البدلاء :محمد كوكو – أحمد مودى –صلاح ريكو - باولن فوافى – صلاح أمين –محمد إبراهيم - عمرو مرعى‎

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