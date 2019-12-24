شكرا لقرائتكم آخر كلام..الجبلاية ترفض قيد بدائل كهربا والنقاز فى الزمالك ولا تعديل فى الاستبدال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وأكد المصدر أنه لا تعديل فى نظام الإستبدال فى يناير المقبل، وأن اللوائح التى بدأت بها المسابقة لن يتم تعديلها فى منتصف الموسم حفاظا على شرعية المسابقة حتى النهاية، مشيرا إلى أن الزمالك يتبقى له مكان وحيد فى القائمة لقيد لاعب جديد عن طريق الاستبدال وهو ما سيتم تنفيذه.
وضرب المصدر مثالا بالتغييرات الثلاثة أثناء مباريات الدورى، قائلا:" كل ناد له 3 تغييرات فى المباريات، فإذا قام الفريق باستخدامها وحدثت اصابة بعدها هل يتم زيادة التغييرات له أم يستكمل المباراة بنفس الشروط؟، مضيفا :" نفس الأمر سيتم تطبيقه فى الاستبدال".
وعن إرسال النادى الأهلى خطابا إلى الجبلاية للتحذير من تعديل الاستبدال، قال المصدر إن اتحاد الكرة لم يتلق أى خطابات من الأهلى بخصوص هذا الشأن ، وأن اللجنة الخماسية لا تنظر إلى المطالب الفردية للأندية وإنما للمصلحة العامة.
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