شكرا لقرائتكم الجبلاية تصدم الزمالك بشأن كهربا وتقرر قيده فى قائمة الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
قال مصدر باللجنة الخماسية لـ"الخليج 365 "، إنه تم التواصل مع الفيفا خلال الفترة الأخيرة، وتم التأكد من عدم وجود كهربا على ذمة أى ناد سواء فى مصر أو خارجها وبالتالى سيتم قيده فى قائمة الأهلى فى حالة وصول العقود الرسمية من الأهلى أول يناير المقبل.
تابع أن كهربا ليس مقيدا فى قائمة الزمالك كما يتردد وهو ما أكده الفيفا عنده وافق على قيد اللاعب فى صفوف أفيش البرتغالى، موضحا أن تعاقد الأهلى مع اللاعب سليم.
وعن البطاقة الدولية للاعب، قال المصدر :" عندما يأتى الأهلى لقيد اللاعب سنوافق ونخاطب أفيش البرتغالى لإرسال البطاقة الدولية ،وإذا أرسلها النادى البرتغالى سنقيد اللاعب فورا، أما اذا لم يرسلها سنخاطب الفيفا لإستخراج بطاقة مؤقتة جديدة ويكون من حق كهربا اللعب فى الأهلى بمجرد وصول البطاقة المؤقتة".
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