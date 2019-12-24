شكرا لقرائتكم طنطا ضد أسوان..أبناء الجنوب يتفوقون بهدف فى الشوط الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى فريق أسوان الضيف الشوط الاول متقدما على نظيره طنطا بهدف نظيف ، أحرزه اللاعب محمد الصباحي ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري. وسدد الصباحي ضربة ثابتة فى الدقيقة 37 من عمر الشوط لاول مباشرة على مرمى طنطا حيث سكنت شباك أبناء السيد البدوي . ويستضيف نادى طنطا نظيره أسوان ظهر اليوم الثلاثاء على ستاد طنطا الرياضى ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة صعبة للفريقين . وتعادل أبناء السيد البدوى مع مصر المقاصة بهدف لكل فريق بالجولة الماضية فيما خسر أسوان بهدف دون رد من الانتاج الحربى فى إطار نفس الجولة نفسها. Advertisements ويحتل نادى طنطا المركز الحادى عشر برصيد 9 نقاط بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى 6 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 6 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف. بينما يقبع نادى أسوان فى المركز الاخير برصيد 5 نقاط بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى 2 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 14 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع طلائع الجيش .

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