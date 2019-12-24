شكرا لقرائتكم الزمالك يحسم مصير فسخ عقد خالد بوطيب بعد عملية "الركبة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل استقرت إدارة نادى الزمالك، على تحديد إمكانية فسخ التعاقد مع المغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق من عدمه، وفقاً لموعد عودته النهائى للفريق الذى بناءً عليه سيتحدد موقف اللاعب من الاستمرار فى النادى أو فسخ التعاقد معه.
ومن المنتظر أن يجرى اللاعب عملية فى الركبة خلال الفترة الجارية وسيتم التواصل معه للاطمئنان على حالته ومعرفة موعدته للفريق وإخطاره بمسألة استمراره مع الأبيض لنهاية الموسم من عدمه، بعد الاستقرار النهائى حول مصيره بالتشاور مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق.
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