ترتيب الدورى المصرى بعد مبارة طنطا وأسوان

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جدة - عمرو شويل ترتيب الدورى المصرى بعد مباراة طنطا وأسوان

تغير ترتيب جدول الدوري المصري لكرة القدم عقب مباراة طنطا التى استضاف فيها منافسه أسوان، والتى انتهت بالتعادل الايجابي بهدفين لكل منهما ف فى المواجهة التى جمعتهما على ستاد طنطا الرياضى ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري العام. ترتيب الدورى المصرى اهداف المباراة

تقدم طنطا مركز واحد فى الترتيب حيث صعد غلى المركز العاشر برصيد 10 نقاط بدلا من الحادى عشر، فيما زال أسوان يقبع فى المركز الاخير برصيد 6 نقاط,. تقدم فريق أسوان فى البداية عن طريق اللاعب محمد الصباحي حيث أحرز الهدف الاول من ضربة ثابتة فى الدقيقة 37 من عمر الشوط لاول مباشرة على مرمى طنطا حيث سكنت شباك أبناء السيد البدوي . وأنهى فريق أسوان الضيف الشوط الاول متقدما على نظيره طنطا بهدف نظيف ، أحرزه اللاعب محمد الصباحي ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري. ثم عدل محمد ماجد أونش لاعب فريق طنطا النتيجة لفريقه بعدما أحرز هدف التعادل فى الدقيقة 55 من عمر المباراة فى شباك أسوان لتصبح النتيجة 1/1 Advertisements ليعود من بعدها مرة أخري محمد الصباحي نجم أسوان ليتقدم لفريقه فى الدقيقة 60 من عمر المباراة فى شباك طنطا بعد 5 دقائق فقط من تعادل ابناء السيد البدوى لتصبح النتيجة 2/1. وتمكن عبد الرحمن الدح من العودة بالنتيجة لفريقه طنطا الى التعادل الايجابي 2/2 مع نظيره اسوان بعدما احرز الهدف الثانى من ضربة جزاء. واليكم ترتيب الدورى المصرى :

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