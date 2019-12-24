شكرا لقرائتكم سولشاير يلمح إلى عودة بوغبا للتشكيلة الأساسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ألمح أولي غونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم يوم الثلاثاء إلى إمكانية عودة بول بوغبا إلى التشكيل الأساسي للفريق، للمرة الأولى منذ سبتمبر، خلال المباراة المقررة أمام نيوكاسل يوم الخميس.

ويستضيف مانشستر يونايتد فريق نيوكاسل ضمن المرحلة التاسعة عشر من الدوري الممتاز، والتي تقام منافساتها تزامنا مع احتفالات فتح صناديق هدايا الكريسماس "بوكسينغ داي".

وكان بوغبا قد شارك من مقعد البدلاء في المباراة التي خسرها مانشستر يونايتد أمام واتفورد صفر- 2 يوم الأحد، وقال سولشاير إن اللاعب يمكنه إحداث فارق كبير بالفريق الذي يحتل المركز الثامن بالدوري حاليا، وأضاف: لنرى كيف سيكون رد فعله بعد مباراة واتفورد، وكيف حاله الآن.

وأضاف: لقد أدى بشكل جيد حقا عندما شارك. وهذا يشكل إضافة كبيرة وربما ندفع به ضمن التشكيل الأساسي، شيء رائع أن يعود من جديد.