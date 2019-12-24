شكرا لقرائتكم تزكية تيباس رئيساً لرابطة الدوري الإسباني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعيد انتخاب خافيير تيباس بالتزكية رئيسا لرابطة الدوري الإسباني لكرة القدم يوم الاثنين لفترة مدتها أربع سنوات. ويقود تيباس رابطة الدوري الإسباني منذ 2013 واستقال في بداية ديسمبر من أجل بدء عملية الانتخابات. وقالت رابطة الدوري الإسباني في بيان: بعد تقدم مرشح واحد للرئاسة... نعلن بشكل قاطع أن خافيير تيباس هو رئيس رابطة الدوري الإسباني لمدة أربع سنوات بدون الحاجة لعقد اجتماع غير عادي للجمعية العامة.

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