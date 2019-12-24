«الفيفا» يؤكد صحة التعاقد.. اتحاد الكرة يوافق على قيد «كهربا» في قائمة الأهلي الشتوية

ذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن اتحاد الكرة المصري وافق على قيد محمود عبدالمنعم "كهربا" في قائمة النادي الأهلي الشتوية بداية من يناير المقبل.

ونقلت الصحيفة عن مصدر لها داخل اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة المصري قوله إنه تم التواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خلال الفترة الماضية، حيث تم التأكد من عدم وجود كهربا على ذمة أى نادٍ سواء فى مصر أو خارجها.

وأضاف المصدر أنه سيتم قيد كهربا في قائمة الفريق الأول بالنادي الأهلي بعد وصول العقود الرسمية من القلعة الحمراء في أول يناير المقبل.

ونفى المصدر ما يتردد بشأن قيد كهربا في قائمة نادي الزمالك، مشيراً إلى أن الفيفا أكد ذلك الأمر، حيث وافق على قيد اللاعب في صفوف أفيس البرتغالي، مؤكداً أن تعاقد النادي الأهلي مع لاعب المنتخب الوطني سليم.

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أما عن البطاقة الدولية للاعب، قال المصدر إنه عندما يقدم الأهلي العقود الرسمية لكهربا لاتحاد الكرة فسيتم الموافقة على قيده، كما سيتم مخاطبة نادي أفيس البرتغالي لإرسال البطاقة الدولية، مشيراً إلى أنه إذا أرسلها النادي البرتغالي سيتم قيد اللاعب فوراً.

وأضاف المصدر أنه في حال عدم إرسال النادي البرتغالي البطاقة الدولية لكهربا، فسيتم مخاطبة الفيفا لاستخراج بطاقة مؤقتة جديدة، وسيكون من حق كهربا المشاركة مع الأهلي بمجرد وصول البطاقة المؤقتة.

وفي الـ 13 من ديسمبر الجاري، أعلن النادي الأهلي عن تعاقده رسمياً مع اللاعب محمود عبدالمنعم "كهربا" لمدة 4 سنوات ونصف، تبدأ في يناير المقبل.

وقال الأهلي، في بيان رسمي، إن تعاقده مع كهربا جاء بعد فسخ اللاعب لتعاقده مع نادي ديسبورتيفو دي افيس البرتغالي بالتراضي قبل أيام.