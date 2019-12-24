ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الاتحاد.. وقائمة الهدافين بعد تألق عبد الله السعيد ومحمد شريف

كتب: ضياء السقا

عزز الأهلي صدارته للدوري المصري الممتاز، بعدما اكتسح الاتحاد السكندري برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة العاشرة.

افتتح الأهلي مهرجان أهدافه في الدقيقة 45 من الشوط الأول عن طريق أحمد الشيخ، وفي الشوط الثاني أحرز محمد مجدي "أفشة" الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 54.

كما أضاف المغربي وليد أزارو الهدف الثالث للأهلي في شباك الاتحاد في الدقيقة 66، قبل أن يضيف التونسي علي معلول الهدف الرابع للأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة 74.

وبهذا الفوز، تربع الأهلي على صدارة جدول الترتيب برصيد 24 نقطة من 8 مباريات، يليه المقاولون وصيفا بـ22 نقطة من 10 لقاءات، فيما توقف رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 20 محتلاً المركز الثالث، والزمالك رابعا بـ14 نقطة، وسموحة خامسا بنفس الرصيد.

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قائمة الهدافين

وعلى صعيد الهدافين، يتصدر عبدالله السعيد القائمة بـ8 أهداف، يليه محمد شريف بـ 7 أهداف، وحسام حسن ووليد سليمان في المركز الثالث بـ5 أهداف لكل منهما، ورمضان صبحي وعمرو الحلوان ومحمد سالم ومحمد رزق في المركز الرابع بـ4 أهداف لكل منهم، ومصطفى محمد وحسين الشحات في المركز الخامس بـ3 أهداف لكل منهما.