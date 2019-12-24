«كلمتين هيزعلوا الأهلاوية مني».. نبيل الحلفاوي يوجه رسالة لنادي الزمالك

- شريف الجنيدي

وجه الفنان نبيل الحلفاوي رسالة إلى جماهير الأهلي ونادي الزمالك، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة تويتر.

وبدأ الحلفاوي تغريدة بـ "كلمتين ممكن يزعلوا بعض الأهلوية مني"، مضيفاً: "أنا غيرمستريح لما يمر به الزمالك. مش في مصلحة الكرة المصرية ولا في مصلحة حد بما فيهم الأهلي".

وأضاف: أتمنى أن يتماسك (الزمالك) وألا يواصل النزيف بهذا المعدل غير المناسب لتاريخه ومكانته وعناصره الفنية".

واختتم الفنان تغريته بالقول: "لو الكلام ده هيزعل الزمالكاوية همسحه فورا".

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وكان الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز العاشر له على التاسع له على التوالي بعد فوزه على الاتحاد السكندري برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الإثنين، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

ويمر الزمالك بأزمة كبيرة بسبب فقدانه للعديد من النقاط في الدوري الممتاز، بدأت بالتعادل مع إف سي مصر بهدف لمثله، ثم الهزيمة أمام إنبي بهدفين لهدف.

وفي آخر جولتين، تلقى الزمالك خسارة ثانية أمام طلائع الجيش بثلاثة أهداف لهدفين، قبل التعادل في الأسبوع الأخير مع نادي سموحة بدون أهداف.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك في السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء مع فريق الانتاج الحربي في الأسبوع التاسع من البطولة المحلية.