النسخة 27 من كأس ولي عهد الكويت تنطلق الأربعاء

اسماء السيد - تنطلق الأربعاء النسخة السابعة والعشرين من مسابقة كأس ولي عهد الكويت في كرة القدم، والتي تقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.
ويلعب الأربعاء التضامن مع اليرموك، الساحل مع خيطان والفحيحيل مع السالمية، على ان تستكمل المباريات الخميس بلقاء القادسية مع العربي، برقان مع كاظمة، الجهراء مع الصليبخات، والشباب مع النصر.
وأعفي الكويت من خوض الدور الأول لكونه حامل اللقب.
ويقام الدور ربع النهائي في 29 كانون الأول/ديسمبر و30 منه، ونصف النهائي في الثاني والثالث من كانون الثاني/يناير، على ان يحدد في وقت لاحق موعد المباراة النهائية ومباراة تحديد المركز الثالث.
وانطلقت المسابقة في موسم 1993-1994 بمشاركة 14 نادياً تم توزيعها على مجموعتين ليتوج الكويت باللقب الأول بعد تغلبه على كاظمة في المباراة النهائية. وخلال الأعوام الماضية، أقيمت المسابقة وفق أكثر من صيغة، كخروج المغلوب من مرة أو مرتين أو بنظام المجموعتين.
ويعتبر القادسية الأكثر تتويجاً باللقب مع تسع مرات، يليه كل من العربي والكويت (7)، والسالمية (2) وكاظمة مرة واحدة.
كما يُعد القادسية الوحيد الذي احتفظ بالكأس في ثلاث نسخ متتالية.
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