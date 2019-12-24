تيباس رئيسا لرابطة الدوري الإسباني لولاية ثالثة

اسماء السيد - فاز خافيير تيباس بولاية ثالثة في رئاسة رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا"، ليواصل مهامه في المنصب الذي يتولاه منذ العام 2013.
وأعلنت اللجنة الانتخابية للرابطة ليل الإثنين فوز تيباس "بشكل رسمي (بمنصب) رئيس +لا ليغا+ لولاية من أربعة أعوام".
وكان تيباس (57 عاما) المرشح الوحيد للانتخابات التي كانت مقررة في تشرين الأول/أكتوبر 2020، لكن تم تقديم موعدها الى أمس الإثنين.
وأوضح تيباس في وقت سابق منذ هذا الشهر، ان تقديم موعد الانتخابات يهدف الى منح رابطة الدوري "أكبر مستوى ممكن من الاستقرار"، نظرا لأن الدوري يستعد ما بين آذار/مارس وحزيران/يونيو 2020 لطرح بيع حقوق النقل التلفزيوني للفترة الممتدة بين العامين 2022 و2025.
ورأى تيباس انه لن يكون من الملائم "الشروع في مفاوضات مع أطراف آخرين والولاية (لرئيس الرابطة) تنتهي بعد أشهر قليلة من ذلك".
وتابع "على من يقوم بذلك أن يحظى بدعم الأندية لأربعة أعوام مقبلة على الأقل".
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