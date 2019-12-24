انديانا يسقط تورونتو ودنفر يحقق فوزا سابعا تواليا









اسماء السيد - أسقط انديانا بايسرز في الوقت الإضافي ضيفه حامل اللقب تورونتو رابتورز، بينما حقق دنفر ناغتس ثاني ترتيب المنطقة الغربية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، فوزه السابع تواليا هذا الموسم.

وتفوق بايسرز على رابتورز 120-115 بعد شوط إضافي، بينما تغلب دنفر على مضيفه فينيكس صنز 113-111، في أمسية شهدت اكتساح سان أنتونيو سبيرز لمضيفه ممفيس غريزليز 145-115 بفضل 40 نقطة للاعبه لاماركوس ألدريدج، ومواصلة ميامي هيت تفوقه على ملعبه بالتغلب على يوتا جاز 107-104.

في المباراة الأولى، أدى آرون هوليداي دورا حاسما بتسجيل رميتين ثلاثيتين منحتا فريقه الفوز في الوقت الإضافي الذي فرضه الفريق الكندي، على رغم تقدم المضيف بفارق 15 نقطة في الربع الثاني.

ويدين انديانا الذي حقق فوزه السادس في آخر سبع مباريات، والـ21 في 30 مباراة هذا الموسم، الى لاعبيه تي دجاي وورن ومايلز تورنر الذي سجل كل منهما 24 نقطة (مع ثماني متابعات للأول وسبع للثاني)، وهوليداي الذي أنهى اللقاء مع 19 نقطة و10 تمريرات حاسمة.

لكن الأخير كان حاسما في الشوط الإضافي، وسجل مرتين من خارج القوس، إحداهما قبل 54 ثانية من النهاية منحت فريقه التقدم 119-115.

وقال هوليداي "هذا فوز كبير بالنسبة لنا (...) من الممتع اللعب مع الكثير من الأحاسيس، لاسيما في المباريات الكبيرة".

وبدا انديانا ممسكا بزمام الأمور خلال المباراة لاسيما من خلال التقدم المريح الذي حققه في الربع الثاني. لكن تورونتو الذي افتقد عددا من لاعبيه الأساسيين بسبب إصابات مختلفة، إضافة الى انه يخوض هذا الموسم في غياب أبرز نجومه الموسم الماضي كواهي لينارد المنتقل الى لوس أنجليس كليبيرز، تمكن من العودة تدريجا بفضل أكثر من لاعب.

وبرز مع الفريق الكندي، الكونغولي - الإسباني سيرج إيباكا (23 نقطة وتسع متابعات)، وفريد فانفليت (21 نقطة مع 11 تمريرة حاسمة).

وكان هوليداي قد منح انديانا في ختام الوقت الأصلي، التقدم بفارق نقطتين 107-105 مع تبقي 40 ثانية على صافرة النهاية، ليرد كايل لاوري بمنح فريقه تورونتو التعادل 107-107 قبل 34 ثانية من نهاية الوقت الأصلي.

وكان لاوري أفضل مسجل في المباراة مع 30 نقطة وست متابعات وتسع تمريرات حاسمة، لكنها لم تكن كافية لتجنيب فريقه الخسارة أمام نحو 17 ألف متفرج في ملعب انديانا، وتلقي الهزيمة الأولى بعد خمسة انتصارات، والتاسعة في 30 مباراة حتى الآن هذا الموسم.

وقال لاوري "لقد قدمنا كل ما لدينا، وكانت لدينا فرصة للفوز في نهاية المباراة (...) لكن للأسف لم نتمكن من بلوغ هذا الهدف".

وغاب عن تورونتو لاعبون أبرزهم الإسباني مارك غاسول والكاميروني باسكال سياكام ونورمان باول لمعاناتهم من إصابات مختلفة.

ويحتل انديانا المركز السادس في ترتيب المنطقة الشرقية، بينما يعود المركز الرابع الى تورونتو، متقدما على فيلادلفيا سفنتي سيكسيرز الذي حقق الإثنين فوزا كبيرا على مضيفه ديترويت بيستونز 125-109.

ويدين فيلادلفيا بالفوز الى الأسترالي بين سيمونز الذي أنهى اللقاء مع "تريبل دابل"، بتسجيله 16 نقطة وإضافة 13 متابعة و17 تمريرة حاسمة.

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وثبت الأسترالي، بمعية زميليه توبياس هاريس أفضل مسجل مع 35 نقطة والكاميروني جويل إمبييد (20 نقطة)، استعادة سفنتي سيكسرز إيقاعه بتحقيق الفوز الثاني تواليا بعد ثلاث هزائم في المباريات الخمس الأخيرة.

وحقق فيلادلفيا فوزه الـ22 في 32 مباراة، بينما تلقى ديترويت صاحب المركز الحادي عشر في ترتيب المنطقة الشرقية، خسارته الخامسة تواليا والـ20 في 31 مباراة هذا الموسم.

وكان أفضل مسجل له أندري دراموند مع 27 نقطة وتسع متابعات.

- 13 من 14 لميامي -

وحقق ميامي هيت فوزه الـ13 في 14 مباراة خاضها على أرضه هذا الموسم، بتغلبه أمس على يوتا جاز بفارق ثلاث نقاط 107-104.

ولم يخسر ميامي، صاحب المركز الثالث في ترتيب المنطقة الشرقية، سوى مرة واحدة على ملعبه هذا الموسم، وكانت أمام لوس أنجليس ليكرز متصدر ترتيب المنطقة الغربية في 13 كانون الأول/ديسمبر.

وحقق هيت في مواجهة يوتا فوزه الـ22 مقابل ثماني هزائم هذا الموسم، وأتى بفضل لاعبيه جيمي باتلر (20 نقطة وثماني متابعات) وبام أديبايو (18 نقطة و12 متابعة وست تمريرات حاسمة)، بينما أضاف السلوفيني غوران دراغيتش 15 نقطة وست متابعات.

وكان الأسترالي جو إينغلز الأفضل في يوتا مع 27 نقطة وأربع متابعات.

وواصل هيوستن روكتس الذي يحتل بدوره المركز الثالث في منطقته (الغربية)، تقديم الأداء القوي، محققا فوزه الرابع تواليا والسابع في آخر ثماني مباريات، وأتى على حساب مضيفه ساكرامنتو كينغز 113-104.

وهيمن هيوستن من البداية الى النهاية، وتقدم في الربع الثالث بفارق 25 نقطة بفضل نجميه جيمس هاردن (34 نقطة وخمس متابعات وخمس تمريرات) وراسل وستبروك (28 نقطة وسبع متابعات وست تمريرات).

وحقق هيوستن أمس فوزه الـ21 مقابل تسع هزائم هذا الموسم، بفارق خسارة واحدة عن ثاني المنطقة الغربية دنفر ناغتس الذي تفوق على مضيفه فينيكس صنز بنتيجة 113-111.

وأتى الفوز السابع تواليا لدنفر، بفضل الكندي جمال موراي الذي سجل سلة الفوز من على حافة القوس مع تبقي أقل من ثلاث ثوانٍ على النهاية، بنقطتين من أصل 28 له في المباراة.

كما حقق الصربي نيكولا يوكيتش "تريبل دابل" (10 على الأقل في ثلاث من الفئات الإحصائية) للمرة الرابعة والثلاثين في مسيرته (بحسب احصاءات فريقه)، بتسجيل 22 نقطة مع 12 متابعة و10 تمريرات.

وحقق سان أنتونيو فوزا ساحقا على ممفيس بفارق 30 نقطة، في مباراة سجل خلالها نجم الأول لاماركوس ألدريدج 40 نقطة (مع تسع متابعات وخمس تمريرات حاسمة) هي الأعلى له هذا الموسم.

الى ذلك، فاز غولدن ستايت ووريرز على مينيسوتا تمبروولفز 113 - 104، ونيو أورليانز بيليكانز على بورتلاند ترايل بلايزرز 102-94، وكليفلاند كافالييرز على أتلانتا هوكس 121 - 118، وواشنطن ويزاردز على نيويورك نيكس 121-115، وأورلاندو ماجيك على شيكاغو بولز 103-95.