شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. طنطا يتعادل مع أسوان بثنائية فى غياب المديرين الفنيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل فريق طنطا مع أسوان بنتيجة 2 / 2 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء على استاد طنطا الرياضى ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدورى.

أحرز محمد الصباحى هدف التقدم لأسوان فى الدقيقة 37 من عمر المباراة، ونجح محمد ماجد أونش فى إحراز هدف التعادل لطنطا فى الدقيقة 55، ثم أعاد محمد الصباحى التقدم لأسوان بالهدف الثانى فى الدقيقة 60، وسجل عبد الرحمن الدح هدف التعادل لأسوان من ضربة جزاء فى الدقيقة 75.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد طنطا للنقطة العاشرة محتلاً المركز العاشر، فيما أصبح رصيد اسوان 6 نقاط، فى المركز الثامن عشر والأخير بجدول الدورى.

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كانت لجنة الانضباط قررت إيقاف المدربين مجدي عبد العاطي المدير الفنى لأسوان، وأيمن المزين المدير الفنى لطنطا قبل ساعات قليلة من إقامة اللقاء، ليدير المباراة من المدرجات.

كان مجدي عبد العاطي مدرب أسوان قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: مسعد عوض، خط الدفاع: طارق أبو العز، محمد إسماعيل، إبراهيم القاضي، محمود نعيم، خط الوسط: محمد الصباحي، هيثم الفيل، موسى داو، أحمد عامر، خط الهجوم: سيلا، فادي فريد.

فيما جاء تشكيل أيمن المزين مدرب طنطا كالتالي: إسلام طارق ومحمد الشاذلي ومحمد العشري ومحمود مسعود وايهاب سمير وحسام غالي ووليد عادل وأحمد الشناوي وأحمد الألفي وأحمد فهمي والحسن ضيوف.