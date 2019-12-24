شكرا لقرائتكم خبر عن موسيس وعاشور يقودان هجوم المقاصة أمام إف سى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة بنادى مصر المقاصة تشكيلة فريقه لمواجهة فريق إف سى مصر فى المباراة التى ستنطلق فى تمام الخامسة مساء اليوم على استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة العاشرة بالدورى. وجاء تشكيل المقاصة كالتالى: حراسة المرمى : محمود حمدى الدفاع : حسنى فتحى –عاصم سعيد - أحمد ياسين - محمد كنارية Advertisements خط الوسط : مصطفى شبيطة –محمد دسوقى - ميدو جابر – محمد مسعد خط الهجوم: اودوموسيس - صلاح عاشور ويتواجد على دكة البدلاء :محمد كوكو - أحمد مودى - صلاح ريكو - باولن فوافى - صلاح أمين - محمد إبراهيم - عمرو مرعى‎.

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