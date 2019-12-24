شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الجبلاية ترفض قيد بدائل كهربا والنقاز فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفضت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة قيد بدائل لمحمود عبد المنعم كهربا وحمدى النقاز فى قائمة نادى الزمالك الشتوية وتحديدا فى يناير المقبل.

وكشف مصدر باللجنة الخماسية أن الزمالك طلب قيد بدائل لكهربا والنقاز بداعٍ هروبهما، إلا أن اتحاد الكرة رفض الأمر بشدة، مؤكدا أنه تم الرجوع للوائح ولم تتضمن هذا الأمر وبالتالى لا يحق للزمالك قيد بدائل فى هذه الحالة.

Advertisements

وأكد المصدر أنه لا تعديل فى نظام الإستبدال فى يناير المقبل، وأن اللوائح التى بدأت بها المسابقة لن يتم تعديلها فى منتصف الموسم حفاظا على شرعية المسابقة حتى النهاية، مشيرا إلى أن الزمالك يتبقى له مكان وحيد فى القائمة لقيد لاعب جديد عن طريق الاستبدال وهو ما سيتم تنفيذه.

لمزيد من التفاصيل عبر "سوبر كورة" .. اضغط هنا