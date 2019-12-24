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سوبر كورة.. الجبلاية ترفض قيد بدائل كهربا والنقاز فى الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفضت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة قيد بدائل لمحمود عبد المنعم كهربا وحمدى النقاز فى قائمة نادى الزمالك الشتوية وتحديدا فى يناير المقبل.

 

وكشف مصدر باللجنة الخماسية أن الزمالك طلب قيد بدائل لكهربا والنقاز بداعٍ هروبهما، إلا أن اتحاد الكرة رفض الأمر بشدة، مؤكدا أنه تم الرجوع للوائح ولم تتضمن هذا الأمر وبالتالى لا يحق للزمالك قيد بدائل فى هذه الحالة.

 

 

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وأكد المصدر أنه لا تعديل فى نظام الإستبدال فى يناير المقبل، وأن اللوائح التى بدأت بها المسابقة لن يتم تعديلها فى منتصف الموسم حفاظا على شرعية المسابقة حتى النهاية، مشيرا إلى أن الزمالك يتبقى له مكان وحيد فى القائمة لقيد لاعب جديد عن طريق الاستبدال وهو ما سيتم تنفيذه.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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