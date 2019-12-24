شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الجبلاية ترفض قيد بدائل كهربا والنقاز فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
وأكد المصدر أنه لا تعديل فى نظام الإستبدال فى يناير المقبل، وأن اللوائح التى بدأت بها المسابقة لن يتم تعديلها فى منتصف الموسم حفاظا على شرعية المسابقة حتى النهاية، مشيرا إلى أن الزمالك يتبقى له مكان وحيد فى القائمة لقيد لاعب جديد عن طريق الاستبدال وهو ما سيتم تنفيذه.
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