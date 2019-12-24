شكرا لقرائتكم خبر عن الملاكمة يحدد الـ8 لاعبين المشاركين فى معسكر كوبا استعدادا لأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عبد العزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمة عن قائمة اللاعبين المشاركين فى معسكر كوبا، المقرر السفر له يوم 6 يناير المقبل استعدادا لبطولة أفريقيا. وضمت قائمة اللاعبين كلا من محمد جلال وصبرى جمال وعمر العوضى وأحمد حسام وعبد الرحمن عرابى ويوسف كرار ويسرى رزق ومصطفى فهمى . ويأتى دخول المنتخب فى هذا المعسكر فى إطار الاستعداد لبطولة أفريقيا المقرر لها فبراير المقبل فى السنغال والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020. ومن المقرر أن يرأس عبد العزيز غنيم رئيس الاتحاد البعثة فى بطولة أفريقيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الملاكمة يحدد الـ8 لاعبين المشاركين فى معسكر كوبا استعدادا لأفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.