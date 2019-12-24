شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات أمنية مشددة حول النادى الأهلى قبل قمة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد محيط النادى الأهلى بالجزيرة إجراءات أمنية مشددة قبل ساعات من مباراة الأهلى والزمالك، التى تجمع الفريقين فى إطار المرحلة الثانية من دورى السوبر، بصالة عبد الله الفيصل بالجزيرة.

وكان اتحاد السلة قد منع حضور الصحفيين والمصورين والإعلاميين من حضور المباراة، بعد أحداث الشغب التى شهدتها مباراة الفريقين فى دور الـ16 من بطولة الكأس، بسبب الحضور الجماهيرى.

ويلتقى الأهلى مع الزمالك فى صالة عبد الله الفيصل فى السادسة مساء اليوم، فى إطار ثانى جولات المرحلة الثانية من البطولة المحلية.