فيديو.. أونش يتعادل لطنطا والصباحى يعيد التقدم لأسوان بعد 4 دقائق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز محمد ماجد أونش لاعب طنطا هدف التعادل لفريقه فى شباك أسوان بالدقيقة 56 من عمر المباراة التى تجمعهما حالياً على استاد طنطا الرياضى ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدورى. وفى الدقيقة 60 أحرز محمد الصباحى لاعب أسوان الهدف الثانى له ولفريقه ليعيد تمساح الجنوب للتقدم من جديد، وتصبح النتيجة 2 / 1 لأسوان حتى الآن. ويحتل نادى طنطا المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط بعد أن لعب 9 مباريات فاز في لقاء وتعادل في 6 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف فيما يقبع نادى أسوان بالمركز الأخير برصيد 5 نقاط بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى 2 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 14 هدفًا ومازال لديه مباراة مؤجلة مع طلائع الجيش.

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